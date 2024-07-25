"Побацим-побацим": герой легендарного мема ушел на фронт, где сейчас воюет и как выглядит (видео)

Парень, который 10 лет назад стал известен после видео из отделения милиции, теперь защищает Украину

Легенда известного мема "побацим-побацим" служит в Силах обороны Украины. Иван из Тернополя защищал страну в 2016-2019 годах, а затем присоединился к Силам обороны в 2022 году, где сейчас занимает должность наводчика самоходной установки M109L.

Об этом рассказали в 33-й отдельной механизированной бригаде. Подробности появились в Facebook.

В бригаде, где служит Иван, рассказали об истории возникновения мема с ним. Это произошло во время Революции Достоинства в 2014 году, в которой он участвовал.

"Силовики, которые пытались вытеснить майдановцев с площади, имели тесные связи по Украине. Об участии парня узнали в районном участке на Тернопольщине", — говорится в сообщении.

Когда Иван вернулся домой из Киева, его задержали и привели на допрос. Там, собственно, и родился известный мем.

"Побратимы в батарее до сих пор подшутят и спрашивают, когда там уже победа. С улыбкой отвечает: "Побацим-побацим", – но снова и снова приводит систему и делает выстрел. Чтобы вернуть временно потерянное и одержать желаемую – победу", – отмечают в пресс-службе бригады.

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