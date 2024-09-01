В Харькове "потоп" на месте одного из прилетов: появились фото

Россияне нанесли удар по жилому району

Вследствие российского обстрела Харькова, 1 сентября, в одном из районов прорвало водопровод. Из-за этого затопило площадку возле одной из жилых многоэтажек.

Об этом сообщает Суспільне. Отмечается, что речь идет о прилете в Немышлянском районе, что в восточной части города.

Как видно на фотографиях с места происшествия, возле дома образовалось настоящее озеро, а вода затопила детскую площадку.

В самой многоэтажке выбиты стекла, а местами видно, что ударная волна вырвала и оконные рамы.

Как сообщалось ранее, россияне в воскресенье, 1 сентября, нанесли около десятка ударов по разным частям Харькова. В частности сообщалось о трех локациях: Харьковский дворец спорта, торговый центр в Салтовском районе и рядом с Гидропарком в Киевском районе. В результате атаки более сорока человек получили ранения разной степени тяжести. Среди них пятеро детей.

После этого серия взрывов прогремела в российском Белгороде. Местные каналы сообщили о работе ПВО, однако в сети показали фотографии с места прилетов. Региональные власти традиционно заявили об обстреле со стороны и сообщили о восьми пострадавших.