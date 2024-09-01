У Харкові "потоп" на місці одного із прильотів: з’явилися фото

Росіяни завдали удару по житловому району

Внаслідок російського обстрілу Харкова 1 вересня в одному з районів прорвало водогін. Через це затопило майданчик біля однієї із житлових багатоповерхівок.

Про це повідомляє Суспільне. Наголошується, що йдеться про приліт у Немишлянському районі, що у східній частині міста.

Як видно на фото з місця події, біля будинку утворилося справжнє озеро, а вода затопила дитячий майданчик.

У самій багатоповерхівці вибиті шибки, а місцями видно, що ударна хвиля вирвала й віконні рами.

Як повідомлялося раніше, росіяни в неділю, 1 вересня, завдали близько десятка ударів по різних частинах Харкова. Зокрема повідомлялося про три локації: Харківський палац спорту, торговий центр у Салтівському районі та поряд із Гідропарком у Київському районі. В результаті атаки понад сорок людей отримали поранення різного ступеня тяжкості. Серед них п’ятеро дітей.

Після цього серія вибухів пролунала у російському Бєлгороді. Місцеві канали повідомили про роботу ППО, проте у мережі показали фотографії з місця прильотів. Регіональна влада традиційно заявила про обстріл з боку і повідомила про вісім постраждалих.