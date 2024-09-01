Рекордные потери РФ в августе: чего ВСУ уничтожили больше всего
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Есть и то, что "просело"
Август стал одним из самых "урожайных" месяцев для потерь российской армии. В частности, рекорды установили БПЛА, спецтехника и артсистемы, а также личный состав.
Об этом рассказал политический аналитик Роман Шрайк, опираясь на данные russian-casualties.in.ua. Отмечается, что количество потерь дронов превысило 1500 единиц, то есть в неделю в среднем это по 450 штук.
Потери России в августе 2024 года (в скобках среднее значение, то есть за одну неделю):
- личный состав: 36 810 (19 881)
- танки: 193 (277)
- ББМ: 557 (541)
- артсистемы: 1517 (569)
- РСЗО: 44 (38)
- средства ПВО: 34 (30)
- самолеты: 5 (12)
- вертолеты: 2 (11)
- БПЛА: 1539 (468)
- ракеты: 151 (83)
- автотехника: 2065 (770)
- спецтехника: 278 (96)
- корабли/катера: 0 (1).
В то же время, аналитик заметил в статистике потерь странность. В частности, статистика потерь танков и боевых бронированных машин (ББМ) наоборот снизилась, и это при значительном продвижении оккупантов на Покровском направлении.
"Мы знаем, что на Покровском направлении РФ бронетехнику почти не использует, но не очень понятно почему так — начинает ли сказываться уменьшение ее количества, считают, что и без техники все нормально идет, или для чего-то берегут", — рассуждает Шрайк.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продвинулись на еще одном направлении в Донецкой области и захватили село.