Рекордные потери РФ в августе: чего ВСУ уничтожили больше всего

Есть и то, что "просело"

Август стал одним из самых "урожайных" месяцев для потерь российской армии. В частности, рекорды установили БПЛА, спецтехника и артсистемы, а также личный состав.

Об этом рассказал политический аналитик Роман Шрайк, опираясь на данные russian-casualties.in.ua. Отмечается, что количество потерь дронов превысило 1500 единиц, то есть в неделю в среднем это по 450 штук.

Потери России в августе 2024 года (в скобках среднее значение, то есть за одну неделю):

личный состав: 36 810 (19 881)

танки: 193 (277)

ББМ: 557 (541)

артсистемы: 1517 (569)

РСЗО: 44 (38)

средства ПВО: 34 (30)

самолеты: 5 (12)

вертолеты: 2 (11)

БПЛА: 1539 (468)

ракеты: 151 (83)

автотехника: 2065 (770)

спецтехника: 278 (96)

корабли/катера: 0 (1).

В то же время, аналитик заметил в статистике потерь странность. В частности, статистика потерь танков и боевых бронированных машин (ББМ) наоборот снизилась, и это при значительном продвижении оккупантов на Покровском направлении.

"Мы знаем, что на Покровском направлении РФ бронетехнику почти не использует, но не очень понятно почему так — начинает ли сказываться уменьшение ее количества, считают, что и без техники все нормально идет, или для чего-то берегут", — рассуждает Шрайк.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что россияне продвинулись на еще одном направлении в Донецкой области и захватили село.