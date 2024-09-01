Рекордні втрати РФ у серпні: чого ЗСУ знищили найбільше
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Є й те, що "просіло"
Серпень став одним з "найврожайніших" місяців для втрат російської армії. Зокрема, рекорди встановили БПЛА, спецтехніка та артсистеми, а також особовий склад.
Про це розповів політичний аналітик Роман Шрайк, спираючись на дані russian-casualties.in.ua. Зазначається, що кількість втрат дронів перевищила 1500 одиниці, тобто на тиждень в середньому це по 450 штук.
Втрати Росії у серпні 2024 року (у дужках — середнє значення, тобто за один тиждень):
- особовий склад: 36 810 (19 881)
- танки: 193 (277)
- ББМ: 557 (541)
- артсистеми: 1517 (569)
- РСЗВ: 44 (38)
- кошти ППО: 34 (30)
- літаки: 5 (12)
- вертольоти: 2 (11)
- БПЛА: 1539 (468)
- ракети: 151 (83)
- автотехніка: 2065 (770)
- спецтехніка: 278 (96)
- кораблі/катери: 0 (1).
Водночас аналітик помітив у статистиці втрат дивні речі. Зокрема статистика втрат танків та бойових броньованих машин (ББМ) навпаки знизилась, і це за умови значного просування окупантів на Покровському напрямку.
"Ми знаємо, що на Покровському напрямку РФ бронетехніку майже не використовує, але не дуже зрозуміло чому так — чи починає позначатися зменшення її кількості, чи вважають, що і без техніки все нормально йде, чи для чогось бережуть", — розмірковує Шрайк.
Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни просунулися на ще одному напрямку на Донеччині та захопили село.