Рекордні втрати РФ у серпні: чого ЗСУ знищили найбільше

Є й те, що "просіло"

Серпень став одним з "найврожайніших" місяців для втрат російської армії. Зокрема, рекорди встановили БПЛА, спецтехніка та артсистеми, а також особовий склад.

Про це розповів політичний аналітик Роман Шрайк, спираючись на дані russian-casualties.in.ua. Зазначається, що кількість втрат дронів перевищила 1500 одиниці, тобто на тиждень в середньому це по 450 штук.

Втрати Росії у серпні 2024 року (у дужках — середнє значення, тобто за один тиждень):

особовий склад: 36 810 (19 881)

танки: 193 (277)

ББМ: 557 (541)

артсистеми: 1517 (569)

РСЗВ: 44 (38)

кошти ППО: 34 (30)

літаки: 5 (12)

вертольоти: 2 (11)

БПЛА: 1539 (468)

ракети: 151 (83)

автотехніка: 2065 (770)

спецтехніка: 278 (96)

кораблі/катери: 0 (1).

Водночас аналітик помітив у статистиці втрат дивні речі. Зокрема статистика втрат танків та бойових броньованих машин (ББМ) навпаки знизилась, і це за умови значного просування окупантів на Покровському напрямку.

"Ми знаємо, що на Покровському напрямку РФ бронетехніку майже не використовує, але не дуже зрозуміло чому так — чи починає позначатися зменшення її кількості, чи вважають, що і без техніки все нормально йде, чи для чогось бережуть", — розмірковує Шрайк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни просунулися на ще одному напрямку на Донеччині та захопили село.