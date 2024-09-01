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Рекордні втрати РФ у серпні: чого ЗСУ знищили найбільше

Автор
Тетяна Крутякова
Дата публікації
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Автор
Ілюстративне зображення Новина оновлена 01 вересня 2024, 14:46
Ілюстративне зображення. Фото Колаж "Телеграф"

Є й те, що "просіло"

Серпень став одним з "найврожайніших" місяців для втрат російської армії. Зокрема, рекорди встановили БПЛА, спецтехніка та артсистеми, а також особовий склад.

Про це розповів політичний аналітик Роман Шрайк, спираючись на дані russian-casualties.in.ua. Зазначається, що кількість втрат дронів перевищила 1500 одиниці, тобто на тиждень в середньому це по 450 штук.

Втрати Росії у серпні 2024 року (у дужках — середнє значення, тобто за один тиждень):

  • особовий склад: 36 810 (19 881)
  • танки: 193 (277)
  • ББМ: 557 (541)
  • артсистеми: 1517 (569)
  • РСЗВ: 44 (38)
  • кошти ППО: 34 (30)
  • літаки: 5 (12)
  • вертольоти: 2 (11)
  • БПЛА: 1539 (468)
  • ракети: 151 (83)
  • автотехніка: 2065 (770)
  • спецтехніка: 278 (96)
  • кораблі/катери: 0 (1).

Водночас аналітик помітив у статистиці втрат дивні речі. Зокрема статистика втрат танків та бойових броньованих машин (ББМ) навпаки знизилась, і це за умови значного просування окупантів на Покровському напрямку.

"Ми знаємо, що на Покровському напрямку РФ бронетехніку майже не використовує, але не дуже зрозуміло чому так — чи починає позначатися зменшення її кількості, чи вважають, що і без техніки все нормально йде, чи для чогось бережуть", — розмірковує Шрайк.

Раніше "Телеграф" розповідав, що росіяни просунулися на ще одному напрямку на Донеччині та захопили село.

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#Україна #Росія #Війна #Втрати