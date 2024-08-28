Срывают атаки врага за 1,5 км от передовой: украинские снайперы получили мощную "именную" винтовку

Группа снайперов получила новые винтовки от волонтеров

Снайперы Сил обороны Украины продолжают получать от волонтеров снайперские винтовки и выполнять с ними боевые задачи на передовой. Американская винтовка Ruger под высокоточный патрон калибра 338 Lapua позволяет сдерживать атаки врага на расстоянии до 1,5 километров.

Так охарактеризовал полученную им именную винтовку "Ахтырка", названную в честь города-героя, командир снайперского взвода Нацгвардии Украины Сергей Позняк. По его словам, это особенно заметно при радиоперехватах.

"Они начинают вопить от страха, так как на расстоянии до 1,5 км их начинает что-то убивать, и они не понимают, что происходит. Подготовленная снайперская группа из четырех человек может остановить на направлении удара большую группу противника. На таком расстоянии они недосягаемы для огня пулеметов, гранатометов и даже ПТУРов, так как расчеты [их] боятся", — объяснил Сергей Позняк на церемонии вручения винтовки от волонтерского проекта "Гвардия мести".

Снайперская винтовка Охтырка она же Ruger 338

Снайперская винтовка Ruger под 338-й патрон является удобным и легким оружием. Так, при сложенном прикладе длина оружия составляет 1 метр 2 сантиметра, а вес — чуть менее 7 кг, при магазине на пять патронов. Благодаря довольно длинному стволу – 66 см, пуля может уверенно поражать цели на расстояниях в 1500 метров. Даже бронежилет высокого 5-го класса защиты не всегда спасет от пули весом в 20 граммов. Последняя за счет высокой энергии полета может контузить врага, повредив внутренние органы.

Стоит такая винтовка в Украине порядка 150 тысяч гривен. Она усилит вооруженность снайперского взвода лейтенанта Сергея Позняка, который летом 2022 года одним из первых поднял украинский флаг над освобожденным Святогорском Донецкой области.