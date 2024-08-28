Зривають атаки ворога за 1,5 км від передової: українські снайпери отримали потужну "іменну" гвинтівку

Група снайперів отримала нові гвинтівки від волонтерів

Снайпери Сил оборони України продовжують отримувати від волонтерів снайперські гвинтівки та виконувати з ними бойові завдання на передовій. Американська гвинтівка Ruger під високоточний набій калібру 338 Lapua дозволяє стримувати атаки ворога на відстані до 1,5 кілометрів.

Так охарактеризував отриману ним іменну гвинтівку "Охтирка", названу на честь міста-героя командир снайперського взводу Нацгвардії України Сергій Позняк. За його словами, це особливо помітно під час радіоперехоплень.

"Вони починають кричати від страху, тому що на відстані до 1,5 км їх починає щось вбивати, і вони не розуміють, що відбувається. Підготовлена снайперська група з чотирьох осіб може зупинити на напрямі удару велику групу супротивника. На такій відстані вони недосяжні для вогню кулеметів, гранатометів і навіть ПТУРів, оскільки розрахунки [їх] бояться", — пояснив Сергій Позняк на церемонії вручення гвинтівки від волонтерського проекту "Гвардія помсти".

Снайперська гвинтівка Охтирка вона Ruger 338

Снайперська гвинтівка Ruger під 338 патрон є зручною і легкою зброєю. Так, при складеному прикладі довжина зброї становить 1 метр 2 сантиметри, а вага трохи менше 7 кг, при магазині на п’ять патронів. Завдяки досить довгому стволу – 66 см, куля може впевнено вражати цілі на відстанях 1500 метрів. Навіть бронежилет високого 5-го класу захисту не завжди врятує від кулі вагою 20 грамів. Остання з допомогою високої енергії польоту може контузити ворога, пошкодивши внутрішні органи.

Коштує така гвинтівка в Україні близько 150 тисяч гривень. Вона посилить озброєність снайперського взводу молодшого лейтенанта Сергія Позняка, котрий влітку 2022 року одним із перших підняв український прапор над звільненим Святогірськом Донецької області.