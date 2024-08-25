Под завалами до сих пор ищут людей: в МИД Украины жестко отреагировали на удар по гостинице с журналистами в Краматорске

По данному факту уже начато уголовное производство

В субботу, 24 августа, российские оккупанты обстреляли Краматорск Донецкой области. Очередной мишенью в городе стал отель.

Об этом сообщил начальник Донецкой ОВА Вадим Филашкин. По его словам, сейчас известно о 2 раненых, еще 1 человек находится под завалами.

Филашкин подчеркнул, что все трое пострадавших – журналисты. Среди них — граждане Украины, США и Великобритании.

По его словам, кроме отеля была также повреждена многоэтажка поблизости. На месте работают власти, полиция и спасатели. Продолжается разбор завалов и спасательная операция.

В свою очередь в ГСЧС отметили, что враг ударил по Краматорску ракетой "Искандер-М". В результате обстрела было частично разрушено двухэтажное здание отеля.

Также отмечается, что поисково-спасательные работы продолжаются. В настоящее время разобрано 60 тонн строительных конструкций.

В Офис генерального прокурора сообщили, что в 22:35 войска РФ ударили по Краматорску ракетой "Искандер-М". Начато досудебное расследование уголовного производства по факту нарушения законов и обычаев войны (ч. 1 ст. 438 УК Украины).

В прокуратуре отметили, что на территории разрушенной местной гостиницы получили телесные повреждения двое журналистов иностранного медиа 38 и 40 лет. У них диагностирована минно-взрывная травма, ушиб головного мозга, перелом ноги, контузия и резаные раны тела. Еще один их коллега, вероятно, находится под завалами.

Представитель Министерства иностранных дел Украины Георгий Тихий заявил, что этот удар россиян намеренно был направлен против журналистов. Об этом он написал в соцсети X.

"Минувшей ночью очередной ужасный и умышленный российский удар обрушился на жилые кварталы Краматорска, ранив журналистов иностранных СМИ в отеле. Прицельные удары по СМИ стали системной тактикой войны России. Эти варварские военные преступления должны быть осуждены, преследованы и наказаны", — отметил спикер.

Напомним, 10 августа россияне нанесли ракетный удар по Краматорску, попали в объект критической инфраструктуры. Один человек погиб, еще несколько получили ранения.