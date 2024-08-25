Під завалами досі шукають людей: у МЗС України жорстко відреагували на удар по готелю з журналістами в Краматорську

За даним фактом вже розпочато кримінальне провадження

У суботу, 24 серпня, російські окупанти обстріляли Краматорськ Донецької області. Черговою мішенню в місті став готель.

Про це повідомив начальник Донецької ОВА Вадим Філашкін. За його словами, наразі відомо про 2 поранених, ще 1 людина перебуває під завалами.

Філашкін наголосив, що всі троє постраждалих — журналісти. Серед них — громадяни України, США та Великої Британії.

За його словами, окрім готелю було також пошкоджено багатоповерхівку поблизу. На місці працюють органи влади, поліція і рятувальники. Триває розбір завалів і рятувальна операція.

Своєю чергою у ДСНС зазначили, що ворог вдарив по Краматорську ракетою "Іскандер-М". В результаті обстрілу було частково зруйновано двоповерхову будівлю готелю.

Також зазначається, що пошуково-рятувальні роботи ще тривають. На даний час розібрано 60 тонн будівельних конструкцій.

В Офіс генерального прокурора повідомили, що о 22:35 війська РФ вдарили по Краматорську ракетою "Іскандер-М". Розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК України).

У прокуратурі наголосили, що на території зруйнованого місцевого готелю дістали тілесні ушкодження двоє журналістів іноземного медіа 38 та 40 років. У них діагностовано мінно-вибухову травму, забій головного мозку, перелом ноги, контузію і різані рани тіла. Ще один їх колега, ймовірно, знаходиться під завалами.

Речник Міністерства закордонних справ України Георгій Тихий заявив, що цей удар росіян навмисно був спрямований проти журналістів. Про це він написав у соцмережі X.

"Минулої ночі черговий жахливий і навмисний російський удар обрушився на житлові квартали Краматорська, поранивши журналістів іноземних ЗМІ в готелі. Прицільні удари по ЗМІ стали системною тактикою війни Росії. Ці варварські воєнні злочини мають бути засуджені, переслідувані та покарані", — зазначив речник.

Нагадаємо, 10 серпня росіяни завдали ракетного удару по Краматорську, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури. Одна людина загинула, ще кілька зазнали поранень.