Численность армии РФ в Украине стремительно растет: у Умерова назвали цифры и дали тревожный прогноз

К началу года группировка РФ насчитывала 440 000 человек

Россия стремительно наращивает количество своего оккупационного контингента на территории Украины. Только за этот год его размер может вырасти почти в два раза.

Об этом заявил заместитель министра обороны Иван Гаврилюк, передает Forbes. По его данным, Россия не уменьшает присутствие на оккупированных территориях Украины, а наоборот.

"К началу года группировка РФ насчитывала 440 000 человек на оккупированных территориях, сейчас – около 600 000, а к концу года ожидается рост до 800 000 человек", — говорит Гаврилюк.

При этом, считает замминистра, поддержка (от международных партнеров, – Ред.) не увеличивается и увеличиваться не будет, а мобилизация в Украине не обеспечивает нужды войска.

"Потому что мобилизованный – это не боец, он им станет через 3-6 месяцев", — считает он.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Верховной Раде заявили, что в настоящий момент темпы мобилизации в Украине имеют отличные показатели, а поэтому снижения мобилизационного возраста, вероятно, не будет.