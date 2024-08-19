Мобилизация в РФ: когда возможна и кого призовут в первую очередь

Известен срок, после которого мобилизация вряд ли возможна

На фоне успешных действий ВСУ в Курской области актуальным стал вопрос возможной мобилизации в Российской Федерации. Тем более, что ранее успешный опыт по привлечению контрактников, по словам главы ГУР Кирилла Буданова, стал давать сбои и потребовал роста выплаты за подписание контракта.

В результате многие российские пропагандисты начали выступать за проведение хотя бы частичной мобилизации, чтобы сформировать два-три корпуса (50-100 тысяч человек) и в ответ захватить Харьковскую, Сумскую и Черниговскую области Украины.

О возможности объявления в РФ мобилизации сообщают и зарубежные СМИ. Например, Bloomberg утверждает, что она возможна в ноябре-декабре. По мнению израильского востоковеда-ираниста, доктора наук Гершона Когана, ноябрь станет критическим месяцем для российско-украинской войны, так как в этом месяце пройдут президентские выборы в США.

- Наступление и успехи ВСУ в Курской области усилили позиции партии мира, которая в РФ существует, несмотря на все официальные заявления российских властей. И после ноября многие ожидают старта мирных переговоров, поэтому мобилизация до того времени кажется бессмысленной. Тем более, что обучение мобилизованных займет время и не даст их использовать в боях до ноября, — пояснил "Телеграфу" Гершон Коган почему до ноября мобилизации в РФ не будет.

Также, по словам эксперта, против мобилизации говорят и настроения в российском обществе, которое открытую мобилизацию не поддержит, что отразится на рейтингах власти. В результате, вероятнее всего, мобилизация станет носить скрытый характер – будут заставлять подписывать контракты срочников, искать добровольцев и прочее. При этом основная ставка будет делаться на регионы с тяжелым социально-экономическим положением, прежде всего этнонациональные автономии в составе России.

По мнению военного аналитика Дмитрия Снегирева, наличие ВСУ в Курской области дает российскому диктатору Владимиру Путину основания для объявления даже полной, а не частичной мобилизации, но есть ряд нюансов. Один из них – не известен реальный мобилизационный потенциал России, колеблющийся от 25 до 12 млн человек.

Но если бы он составлял хотя бы 12 миллионов, считает наш собеседник, РФ бы не перемещала в Курскую область части из Калининграда и Донбасса. Второй нюанс – в нежелании российской власти ронять свой рейтинг в глазах своих граждан.

По этим причинам, считает Дмитрий Снегирев, в России активизируют скрытую мобилизацию, под которую подпадут такие категории как:

заключенные, которые могут заключать контракты с Министерством обороны РФ (около 350 тысяч человек);

жители оккупированных территорий, тем более что возраст по мобилизации в РФ увеличили до 65 лет;

"новые граждане РФ" из Африки и Азии, которым предлагают российский паспорт и оплату в 800 долларов, что позволяет экономить в сравнении с российскими контрактниками с их зарплатами в 2000 долларов;

трудовые мигранты (до 12 млн человек только зарегистрированных), из которых уже 30 тысяч мобилизовали, по словам главы Следственного комитета РФ Александра Бастрыкина.

По мнению политолога Алексея Голобуцкого, даже частичная мобилизация в РФ обойдется экономике страны-оккупанта очень дорого. Во-первых, это изъятие из экономики сотен тысяч трудоспособных мужчин, во-вторых, рост финансовой нагрузки, связанный с выплатами, равными жалованью контрактников (2000 долларов без учета боевых) и подъемных (20 тысяч долларов). В-третьих, тяжело объяснить рядовым россиянам необходимость этой мобилизации, ведь именно РФ ведет агрессивную войну против обороняющейся Украины.

"Имеют значение еще два фактора. Первый – время, если Россия объявит мобилизацию сейчас, эффект она почувствует не ранее начала 2025 года и Украина будет иметь временной интервал для развития наступательных действий. Второй – точно неизвестно, насколько разговоры о мобилизации реальны, а не являются частью информационно-психологических операций, причем с обеих сторон", — подчеркнул собеседник "Телеграфа".

Тем временем в Украине заговорили о снижении мобилизационного возраста с нынешних 25 до 20 лет. Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в парламенте и не только.