Чисельність армії РФ в Україні стрімко зростає: у Умєрова назвали цифри та дали тривожний прогноз

До початку року угруповання РФ налічувало 440 000 осіб

Росія стрімко збільшує кількість свого окупаційного контингенту на території України. Лише за цей рік його розмір може зрости майже вдвічі.

Про це заявив заступник міністра оборони Іван Гаврилюк, повідомляє Forbes. За його даними, Росія не зменшує присутність на окупованих територіях України, а навпаки.

"До початку року угруповання РФ налічувало 440 000 осіб на окупованих територіях, зараз — близько 600 000, а до кінця року очікується зростання до 800 000 осіб", — говорить Гаврилюк.

При цьому, вважає заступник міністра, підтримка (від міжнародних партнерів – Ред.) не збільшується і не збільшуватиметься, а мобілізація в Україні не забезпечує потреби війська.

"Бо мобілізований — це не боєць, він ним стане через 3-6 місяців", — вважає він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Верховній Раді заявили, що зараз темпи мобілізації в Україні мають відмінні показники, а тому зниження мобілізаційного віку, ймовірно, не буде.