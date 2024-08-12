В Украине объявлена масштабная воздушная тревога: в чем причина

Сообщалось о запусках баллистики

В Киеве и большинстве областей Украины объявлена воздушная тревога. На этот раз она связана с угрозой применения баллистического вооружения.

Об это информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ. В мониторинговых группах в свою очередь сообщили, что активность пусковых установок замечена на территории Курской области.

"Угроза применения баллистического вооружения в областях, где объявлена ​​тревога! Не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Направляйтесь в укрытие", — говорится в сообщении Воздушных сил.

Позже там сообщили о пролете скоростной цели в сторону Полтавской области.

Информации о запусках ракет пока не поступало, однако примечательно, что тревогу объявили даже там, где она обычно в таких случаях не звучала — в Винницкой и Житомирской областях.

Как сообщалось ранее, россияне все чаще применяют против Украины северокорейские ракеты KN-23, которые в последний раз применялись в начале 2024 года.

Например, в ночь на 11 июля россияне запустили по Украине четыре северокорейские ракеты KN-23, а также 57 БПЛА, из которых 53 были сбиты. Одна из ракет упала в Броварском районе Киева, из-за чего там погиб 4-летний мальчик и его отец.