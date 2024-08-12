В Україні оголошено масштабну повітряну тривогу: в чому причина

Повідомлялося про запуски балістики

У Києві та більшості областей України оголошено повітряну тривогу. Цього разу вона пов’язана із загрозою застосування балістичного озброєння.

Про це повідомляє пресслужба Повітряних сил ЗСУ. У моніторингових групах повідомили, що активність пускових установок помічена на території Курської області.

"Загроза застосування балістичного озброєння в областях, де оголошено тривогу! Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги! Прямуйте в укриття", — йдеться у повідомленні Повітряних сил.

Пізніше там повідомили про проліт швидкісної цілі у бік Полтавської області. Близько 18:50 пішли відбої тривоги.

Примітно, що тривогу оголосили навіть там, де вона зазвичай у таких випадках не звучала — у Вінницькій та Житомирській областях.

Як повідомлялося раніше, росіяни все частіше застосовують проти України північнокорейські ракети KN-23, які востаннє застосовувалися на початку 2024 року.

Наприклад, у ніч на 11 липня росіяни запустили Україною чотири північнокорейські ракети KN-23, а також 57 БПЛА, з яких 53 були збиті. Одна з ракет упала у Броварському районі Києва, через що там загинув 4-річний хлопчик та його батько.