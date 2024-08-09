Зеленский провел очередную Ставку: о чем доложили военные

Утвердили несколько планов и проанализировали результативность операций

Владимир Зеленский провел очередную Ставку на которой заслушал важные доклады, в том числе относительно оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории. Вероятно речь идет о продвижении в Курской области.

Об этом глава государства сообщил в своем Telegram-канале. Докладывали, в частности, Главком Александр Сырский, командующий Воздушными силами Николай Олещук и председатель Службы внешней разведки Олег Иващенко. Отметим, что Сырский участие в Ставке принял через видеосвязь.

"Прежде всего заслушали доклад Главкома Александра Сырского по ситуации на всех ключевых направлениях: юг, Курахово, Покровск, Торецк, Часов Яр, Луганщина и Харьковщина. И относительно наших оборонных действий на направлениях, откуда Россия наносила удары по украинской территории", — написал Зеленский.

По итогам доклада командующего Воздушными силами Николая Олещука утвердили план последующих действий по усилению украинской системы ПВО для защиты людей, критической инфраструктуры и военных объектов.

"Министр внутренних дел Игорь Клименко доложил о комплексной защите школ в сотрудничестве с местными властями, общинами. Все аспекты безопасности к учебному году", — говорится в сообщении.

"Также был доклад главы СВР Олега Иващенко по поводу очередных террористических замыслов России. Мы все это видим и будем готовы. И наконец – важный доклад СБУ, Василия Малюка, по их специальным дальнобойным операциям. Очень результативные действия", — написал Зеленский.

Ранее "Телеграф" сообщал о том, что россияне слили видео с новыми колоннами техники РФ в Курской области. Репортаж вызвал волну критики среди Z-военкоров и опасения, что Украина может использовать это видео для ударов.