Зеленський провів чергову Ставку: про що доповіли військові

Затвердили кілька планів та проаналізували результативність операцій

Володимир Зеленський провів чергову Ставку на якій заслухав важливі доповіді, зокрема і щодо оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території. Ймовірно мова йде про просування в Курській області.

Про це очільник держави повідомив у своєму Telegram-каналі. Доповідали, зокрема, Головком Олександр Сирський, командувач Повітряних сил Микола Олещук та голова Служби зовнішньої розвідки Олег Іващенко. Зазначимо, що Сирський участь у Ставці взяв через відеозв'язок.

"Найперше заслухали доповідь Головкома Олександра Сирського щодо ситуації на всіх ключових напрямках: південь, Курахове, Покровськ, Торецьк, Часів Яр, Луганщина та Харківщина. І щодо наших оборонних дій на напрямках, звідки Росія завдавала ударів по українській території", — написав Зеленський.

За підсумками доповіді командувача Повітряних сил Миколи Олещука, затвердили план наступних дій із посилення української системи ППО для захисту людей, критичної інфраструктури та військових об’єктів.

"Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко доповів про комплексний захист шкіл у співпраці з місцевою владою, громадами. Усі безпекові аспекти підготовки до навчального року", — йдеться в повідомленні.

"Також була доповідь голови СЗР Олега Іващенка щодо чергових терористичних задумів Росії. Ми все це бачимо й будемо готові. І насамкінець – важлива доповідь СБУ, Василя Малюка, щодо їхніх спеціальних далекобійних операцій. Дуже результативні дії", — написав Зеленський.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що росіяни злили відео з новими колонами техніки РФ у Курській області. Репортаж викликав хвилю критики серед Z-воєнкорів та побоювання, що Україна може використати це відео для наведення ударів.