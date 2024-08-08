"Хочет иметь серьезную позицию за столом переговоров": военный аналитик назвал главную цель Путина на 2024 год

Если план Кремля провалится, то для российского диктатора это станет серьёзным вызовом

Российская армия неспроста переключила свой фокус с Харьковщины на захват Покровска в Донецкой области. На этом направлении у оккупантов сейчас самые большие успехи.

Ни для кого не секрет, что Кремль нацелен на оккупацию Донецкой области. Однако, если Путину не удастся до декабря захватить ее, его ультиматумы во время возможных переговоров будут выглядеть несерьезно, считает военный аналитик, директор платформы New Geopolitics Research Network Михаил Самусь.

"Поэтому сейчас минимальная задача Путина, чтобы иметь серьезную позицию за столом переговоров – это Донбасс. Если меньше, то для него это будет проблема", — рассказал он в интервью УП.

Самусь также отметил, что если россияне смогут продвинуться дальше на Покровском направлении, то будут вбрасывать туда больше резервов, чтобы расширять этот прорыв.

Напомним, что еще в мае аналитики Института по изучению войны (ISW) говорили о планах Кремля захватить Донецкую и Луганскую область. Эксперты отмечали, что Россия намерена полностью захватить Донбасс уже этим летом.

Ранее "Телеграф" писал, что кроме Покровского направления, россияне усиливают атаки на Часов Яр и обстреливают Украину ракетами от северокорейского лидера Ким Чен Ына.