"Хоче мати серйозну позицію за столом переговорів": військовий аналітик назвав головну мету Путіна на 2024 рік

Якщо план Кремля провалиться, то для російського диктатора це стане серйозним викликом

Російська армія недарма переключила свій фокус із Харківщини на захоплення Покровська на Донеччині. На цьому напрямі в окупантів зараз найбільші успіхи.

Ні для кого не є секретом, що Кремль націлений на окупацію Донецької області. Однак, якщо Путіну не вдасться до грудня захопити її, його ультиматуми під час можливих переговорів виглядатимуть несерйозно, вважає військовий аналітик, директор платформи New Geopolitics Research Network Михайло Самусь.

"Тому нині мінімальне завдання Путіна, щоб мати серйозну позицію за столом переговорів – це Донбас. Якщо менше, то для нього це буде проблема", — розповів він в інтерв’ю УП.

Самусь також зазначив, що якщо росіяни зможуть просунутися далі на Покровському напрямку, то вкидатимуть туди більше резервів, щоб розширювати цей прорив.

Нагадаємо, що ще у травні аналітики Інституту з вивчення війни (ISW) говорили про плани Кремля захопити Донецьку та Луганську область. Тоды експерти зазначали, що Росія має намір повністю захопити Донбас вже цього літа.

Раніше "Телеграф" писав, що окрім Покровського напрямку, росіяни посилюють атаки на Часів Яр і обстрілюють Україну ракетами від північнокорейського лідера Кім Чен Ына.