Ночной террор: 8 часов подряд россияне атаковали Киевщину "шахедами", есть пострадавшие (фото)

В регионе работали силы ПВО

Уже третью ночь подряд российские оккупанты атакуют Киевщину. В ночь на 7 августа враг запустил на регион беспилотники.

О последствиях атаки сообщает начальник Киевской ОВА Руслан Кравченко. Воздушная тревога длилась более 8 часов, в течение которых силы противовоздушной обороны успешно сбивали враждебные цели.

В результате падения обломков сбитых БпЛА пострадал один человек. К медикам обратилась 78-летняя женщина, которой стеклом выбитого окна ранило ноги. От госпитализации женщина отказалась, потому медики оказали ей помощь на месте.

От вражеских обстрелов пострадали 22 частных дома в двух общинах области. Повреждены крыши, окна, двери и фасады построек. На придомовых территориях повреждены заборы.

Правоохранители Киевщины фиксируют последствия российской атаки "шахедами" на территории области.

Последствия вражеской атаки в одном из районов области

Напомним, что 6 августа российские оккупанты применяли ударные дроны и ракеты по Киевщине. К счастью, никто не пострадал.

В области были зафиксированы повреждения в многоквартирном доме, выбиты окна на первом и втором этаже, где расположены нежилые помещения. На двух АЗС выбиты окна, иссечены фасады.

Еще в одном многоэтажном здании с офисными помещениями выбиты двери, окна. Также взрывной волной поврежден дом лесника.

В Киеве во время воздушной атаки обломки ракеты повредили стоянку для авто в Деснянском районе.

Ранее "Телеграф" писал, что в среду, 7 августа, в Киеве и ряде областей объявляли воздушную тревогу. Существовала опасность удара баллистики с северо-восточного направления.