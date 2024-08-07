Нічний терор: 8 годин поспіль росіяни атакували Київщину "шахедами", є постраждалі (фото)

У регіоні працювали сили ППО

Уже третю ніч поспіль російські окупанти атакують Київщину. У ніч на 7 серпня ворог запустив на регіон безпілотники.

Про наслідки атаки повідомляє начальник Київської ОВА Руслан Кравченко. Тривога тривала понад 8 годин, протягом яких сили протиповітряної оборони успішно збивали ворожі цілі.

Внаслідок падіння уламків збитих БпЛА постраждала одна людина. До медиків звернулася 78-річна жінка, якій склом вибитого вікна поранило ноги. Від госпіталізації жінка відмовилася, тому медики надали їй допомогу на місці.

Від ворожих обстрілів постраждали 22 приватних будинки у двох громадах області. Пошкоджено покрівлі, вікна, двері та фасади будівель. На прибудинкових територіях пошкоджено паркани.

Правоохоронці Київщини фіксують наслідки російської атаки "шахедами" на території області.

Наслідки ворожої атаки в одному із районів області

Нагадуємо, що 6 серпня російські окупанти застосовували ударні дрони та ракети по Київщині. На щастя, ніхто не постраждав.

В області було зафіксовано пошкодження у багатоквартирному будинку, вибиті вікна на першому та другому поверсі, де розташовані нежитлові приміщення. На двох АЗС вибиті вікна, посічені фасади.

Ще в одній багатоповерховій будівлі з офісними приміщеннями вибито двері, вікна. Також вибуховою хвилею пошкоджено будинок лісника.

У Києві під час повітряної атаки уламки ракети пошкодили стоянку для авто у Деснянському районі.

Раніше "Телеграф" писав, що у середу, 7 серпня, у Києві та низці областей оголошували повітряну тривогу. Існувала небезпека удару балістикою з північно-східного напрямку.