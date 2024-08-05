Украинцев из фронтовых сел смогут эвакуировать принудительно: в правительстве раскрыли подробности

Военные просят принять изменения в законодательстве как можно быстрее

Правительство занимается разработкой законодательных механизмов, которые позволят в принудительном порядке эвакуировать из фронтовых населенных пунктов гражданских лиц. Это происходит из-за того, что россияне используют мирных людей как живой щит и с их помощью затрудняют Силам обороны проводить операции.

Об этом в эфире марафона новостей рассказала вице-премьер — министр по реинтеграции Ирина Верещук. По ее словам, поискать способы принудительной эвакуации попросили военные.

"Враг использует местное население как живой щит, враг всячески поощряет свои пропагандистские информационные вбросы, чтобы люди оставались на линии огня и тем самым делали невозможным проведение тех или иных операций, которые нужны нашим Вооруженным силам", — сказала она.

По ее словам, военные четко настаивают на том, чтобы из населенных пунктов, где идут бои, в принудительном порядке вывезли все население, а не только семьи с детьми. Для этих целей они призывают руководство страны в сжатые сроки внести изменения в законодательства и начать эвакуацию.

"У нас военное положение. И у нас есть прямое подчинение. Если военные определили этот район, то там не должно быть людей, ни взрослых, ни тем более детей", — сказала Верещук, но добавила, что сейчас нет механизмов, которые могут это обеспечить.

Министр добавила, что сейчас необходима эвакуация из населенных пунктов Селидов и Гродовка. Также она отметила, что этот процесс проводят ГСЧС, Полиция и отряд "Белые ангелы", однако есть и села, куда имеют доступ лишь военные.

Как сообщалось ранее, в воскресенье, 4 августа, Донецкая областная военная администрация (ОВА) приняла решение принудительно эвакуировать детей из четырех общин. При этом на фронте сообщили о том, что ситуация на Покровском направлении обострилась.