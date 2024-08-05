Українців із фронтових сіл зможуть евакуювати примусово: в уряді розкрили подробиці

Військові просять прийняти зміни у законодавстві якнайшвидше

Уряд розробляє законодавчі механізми, які дозволять у примусовому порядку евакуювати з фронтових населених пунктів цивільних осіб. Це відбувається через те, що росіяни використовують мирних людей як живий щит та з їхньою допомогою ускладнюють Силам оборони проводити операції.

Про це в ефірі марафону новин розповіла віце-прем’єр — міністр з реінтеграції Ірина Верещук. З її слів, пошукати способи примусової евакуації попросили військові.

"Ворог використовує місцеве населення як живий щит, ворог всіляко заохочує через свої пропагандистські інформаційні вкидання, щоб люди залишалися на лінії вогню і тим самим унеможливлювали проведення тих чи інших операцій, які потрібні нашим Збройним силам", — сказала вона.

За її словами, військові чітко наполягають на тому, щоб із населених пунктів, де йдуть бої, примусово вивезли все населення, а не тільки сім’ї з дітьми. Для цих цілей вони закликають керівництво країни в стислий термін внести зміни до законодавства та розпочати евакуацію.

"У нас воєнний стан. І у нас є пряме підпорядкування. Якщо військові визначили цей район, то там не має бути людей, ні дорослих, ні тим більше дітей", — сказала Верещук, але додала, що зараз немає механізмів, які можуть це зробити. забезпечити.

Міністр додала, що зараз необхідна евакуація із населених пунктів Селидів та Гродівка. Також вона зазначила, що цей процес проводять ДСНС, Поліція та загін "Білі ангели", проте є й села, куди мають доступ лише військові.

Як повідомлялося раніше, у неділю, 4 серпня, Донецька обласна військова адміністрація (ОВА) ухвалила рішення примусово евакуювати дітей із чотирьох громад. При цьому на фронті повідомили, що ситуація на Покровському напрямку загострилася.