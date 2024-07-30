Тревога объявлена по всей Украине: в чем причина

В Украине опять звучат сирены

По всей территории Украины объявлена масштабная воздушная тревога. Причиной стал взлет самолета МиГ-31К с аэродрома "Приволжский" в России.

Об этом информирует пресс-служба Воздушных сил ВСУ в своем telegram-канале. Помимо того, есть информация о запусках ударных беспилотников с территории Крыма, их направление движения пока не установлено.

Согласно информации мониторинговых групп МиГ-31К выполняет передислокацию на аэродром "Саваслейка" на юге России, поэтому непосредственной угрозы пока не выявлено.

Самолеты этого типа известны за свою способность нести на борту дефицитные аэробаллистические ракеты "Кинжал", которые способны за считанные минуты преодолевать огромные расстояния. Из-за этого тревогу включают по всей Украине, поскольку в случае пусков у мирных жителей будет слишком мало времени, чтобы пройти в укрытия.

В большей части случаев запуски ракет не осуществляются, так что использование этих самолетов можно воспринимать, как элемент психологического давления на украинцев со стороны россиян.

Как сообщалось ранее, в Силах обороны говорили, что россияне почти завершили подготовку к новому масштабному авиаудару по Украине. Скорее всего, новый удар будет нацелен на транспортную инфраструктуру и энергетику.