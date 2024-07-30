Тривогу оголошували по всій Україні: у чому причина

В Україні знову звучать сирени

По всій території України оголошено масштабну повітряну тривогу. Причиною став зліт літака МіГ-31К з аеродрому "Приволзький" у Росії.

Про це інформує пресслужба Повітряних сил ЗСУ у своєму telegram-каналі. Крім того, є інформація про запуски ударних безпілотників з території Криму, їхній напрямок руху поки що не встановлено.

Згідно з інформацією моніторингових груп, МіГ-31К виконує передислокацію на аеродром "Саваслейка" на півдні Росії, тому безпосередньої загрози поки не виявлено.

upd: о 20:25 було дано відбій

Літаки цього типу відомі за свою здатність нести на борту дефіцитні аеробалістичні ракети "Кинжал", які здатні за лічені хвилини долати величезні відстані. Через це тривогу включають по всій Україні, оскільки у разі пусків у мирних жителів буде занадто мало часу, щоб пройти до укриття.

Здебільшого запуски ракет не здійснюються, тому використання цих літаків можна сприймати як елемент психологічного тиску на українців з боку росіян.

Як повідомлялося раніше, у Силах оборони говорили, що росіяни майже завершили підготовку до нового масштабного авіаудару по Україні. Швидше за все, новий удар буде націлений на транспортну інфраструктуру та енергетику.