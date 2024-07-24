"Харьков – мой дом. Я не уеду": российская ракета попала во двор известного харьковского волонтера и бизнесмена (фото)

Планирует выяснить, был ли это прицельный удар

В среду, 24 июля, во время очередной ракетной атаки россиян в Харькове был, в частности, поврежден дом известного харьковского бизнесмена и волонтера Юрия Сапронова. К счастью, он и его семья уцелели.

О прилете российской ракеты в собственный двор Сапронов написал на своей странице в Facebook. Заметил, что все живые, есть легко раненые.

"Все ок. Все живы. Есть легко раненые. СПАСИБО за звонки и слова поддержки.. Разрушений много. Очень. Это мой дом. Прямое попадание в Q8 во двор. Ищу котов. 5 из 6 нашёл. Х@ и вам, а не я, г@ндоны. Я тут. Харьков это мой дом. Я не уеду", — написал Сапронов.

В комментарии изданию "Суспільне Харків", волонтер отметил, что планирует выяснить, били ли россияне прицельно по его дому.

"Это война, мы воюем со зверями. Каждый день идет охота на людей, сегодня попали ко мне. Отстроим. Было ли это целенаправленное попадание, я еще буду выяснять. Люди живы, травмы получили двое моих помощников, у них рваные раны на лице, у одного еще и травма ноги", — рассказал Сапронов.

Юрий Сапронов со спасенным котом

Последствия российского удара

По его словам, сильные разрушения получили домик охраны и гаражи.

"Я здесь живу 17 лет, здесь несколько зданий. Все эти 17 лет оно мне не сильно нравилось, перестроим, восстановим. Я не травмировался, жена не травмировалась, попадание прямое было в авто. От авто остался кусок двигателя и диск", — сказал волонтер.

Юрий Сапронов

Украинский предприниматель, волонтер, заместитель председателя Харьковской ОГА в 2010-2014 годах, президент ведущего украинского гольф-клуба "Superior Golf Club" (Харьков); вице-президент общественной организации "Всеукраинская федерация гольфа"; член Национального олимпийского комитета.

С началом полномасштабного вторжения России в Украину в феврале 2022 года занялся волонтерством и помощью пострадавшим от бомбардировок Харькова. В собственной гостинице "Superior Golf Club" приютил более ста харьковчан, потерявших жилье. Также развозил гуманитарную помощь, медикаменты и еду в малодоступные районы Харькова: ХТЗ, Салтовку, Пятихатки; отдал три собственных и приобрел 11 внедорожников на нужды ВСУ.

К слову, ранее "Телеграф" сообщал о том, что ранним утром в среду, 24 июля, россияне атаковали Харьков. Они нанесли два удара, по предварительной информации, ракетами С-300.