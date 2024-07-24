"Харків - мій дім. Я не поїду": російська ракета влучила у двір відомого харківського волонтера та бізнесмена (фото)

Планує з’ясувати чи був це прицільний удар

У середу, 24 липня, під час чергової ракетної атаки росіян у Харкові було, зокрема, пошкоджено будинок відомого харківського бізнесмена та волонтера Юрія Сапронова. На щастя він і його родина уціліли.

Про приліт російської ракети у власний двір Сапронов написав на своїй сторінці у Facebook. Зазначив, що всі живі, є легко поранені.

"Все добре. Всі живі і здорові. Є ті, хто легко поранений. ДЯКУЮ за дзвінки та слова підтримки… Руйнувань багато. Дуже. Це мій будинок. Пряме влучання у Q8 у дворі. Шукаю котів. 5 з 6 я знайшов. Х@й вам, а не я, г@ндони. Я тут. Харків — мій дім. Я не поїду", — емоційно написав волонтер.

У коментарі виданню "Суспільне. Харків", волонтер зауважив, що планує з’ясувати чи били росіяни прицільно по його будинку.

"Це війна, ми воюємо зі звірами. Щодня іде полювання на людей, сьогодні потрапили до мене. Відбудуємо. Чи було це цілеспрямоване потрапляння, я ще буду з'ясовувати. Люди живі, травми отримали двоє моїх помічників, у них рвані рани обличчі, в одного ще й травма ноги", — розповів Сапронов.

Юрій Сапронов з врятованим котиком

Наслідки російського удару

За його словами, сильних руйнувань зазнали будиночок охорони та гаражі.

"Я тут живу 17 років, тут кілька будівель. Всі ці 17 років воно мені не сильно подобалось, перебудуємо, відновимо. Я не травмувався, дружина не травмувалась, попадання пряме було в авто. Від авто лишився шматок двигуна і диск", — мовив волонтер.

Юрій Сапронов

Український підприємець, волонтер, заступник голови Харківської ОДА у 2010—2014 роках, президент провідного українського гольф-клубу "Superior Golf Club" (Харків); віцепрезидент громадської організації "Всеукраїнська федерація гольфу"; член Національного олімпійського комітету України.

З початком повномасштабного вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року зайнявся волонтерством та допомогою постраждалим від бомбардувань Харкова. У власному готелі "Superior Golf Club" надав притулок понад ста харків'янам, які втратили житло. Також розвозив гуманітарну допомогу, медикаменти та їжу в малодоступні райони Харкова: ХТЗ, Салтівку, П'ятихатки тощо; віддав три власні та придбав 11 позашляховиків на потреби ЗСУ.

До слова, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що рано вранці у середу, 24 липня, росіяни атакували Харків. Вони завдали два удари, за попередньою інформацією, ракетами С-300.