В Полтавской области взорвался склад БК, местные жители гневаются в сети (фото)

Уточняется информация о количестве раненых

В Полтавской области, в одном из населенных пунктов, вечером, 23 июля, произошла детонация боеприпасов, приведшая к большому пожару. Сейчас идет расследование, чтобы выяснить причины инцидента.

Об этом сообщили на странице "Котелевская громада" в Facebook. Местных жителей просили сохранять спокойствие и не распространять фотографии и видео с места происшествия.

"Вчера, 23 июля 2024 в 20.25… в военном подразделении произошла детонация боеприпасов, в результате которой возник пожар хозяйственного здания и разрушение жилого сектора, расположенного на прилегающей территории", — говорится в сообщении.

Масштабы разрушений сооружения и поврежденной внешней среды уточняются. Также уточняется информация о количестве раненых.

Фото с места событий

Местным жителям предложили обратиться в ЦНАП для фиксации факта поврежденного имущества и получения компенсации из государственного и местных бюджетов на восстановление жилья.

В комментариях под сообщением общины, пользователи возмущены тем, что склад БК был размещен столь близко к гражданской инфраструктуре и требуют наказать тех, кто дал такое разрешение.

Редакция издания "Телеграф" пыталась получить комментарий по поводу инцидента, однако в поселковом совете населенного пункта, где произошел взрыв, не сняли трубку.

Кстати, ранее мы сообщали о том, что в Воронежской области сдетонировал большой склад БК. Туда пришли украинские беспилотники.