На Полтавщині вибухнув склад БК, місцеві мешканці лютують у мережі (фото)

Уточнюється інформація щодо кількості поранених

На Полтавщині, в одному з населених пунктів, надвечір, 23 липня, відбулася детонація боєприпасів, що призвела до великої пожежі. Нині триває розслідування, аби з’ясувати причини інциденту.

Про це повідомили на сторінці "Котелевська громада" у Facebook. Місцевих мешканців просили зберігати спокій та не поширювати світлини й відео з місця події.

"Вчора, 23 липня 2024 року о 20.25… у військовому підрозділі відбулася детонація боєприпасів, внаслідок якої виникла пожежа господарської будівлі та руйнування житлового сектору, розміщеного на прилеглій території", — йдеться в повідомленні.

Масштаби руйнувань споруди та пошкодженого довкілля уточнюються. Також уточнюється інформація щодо кількості поранених.

Фото з місця подій

Місцевим мешканцям запропонували звернутися до ЦНАПу для фіксації факту пошкодженого майна та отримання компенсації з державного та місцевого бюджетів на відновлення житла.

В коментарях під дописом громади, користувачі обурені тим, що склад з БК був розміщений настільки близько до цивільної інфраструктури й вимагають покарати тих, хто надав такий дозвіл.

Редакція видання "Телеграф" намагалася отримати коментар щодо інциденту, проте у селищній раді населеного пункту, де стався вибух, не зняли слухавку.

До слова, раніше ми повідомляли про те, що у Воронезькій області здетонував великий склад БК. Туди завітали українські безпілотники.