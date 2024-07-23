В Харькове осенью воздушная тревога может зазвучать по новым правилам: уже известны детали

Изменения введут все этой осенью

С осени воздушная тревога в Харькове может зазвучать по новым правилам. Сигнал об опасности в городе хотят отделить от сигнала в области.

В настоящее время ведется работа над тем, чтобы дифференцировать воздушные тревоги и распознавать цели, летящие на Харьков и летящие на Харьковскую область. Об этом в интервью рассказал мэр города Игорь Терехов.

Он отметил, что этот план может быть реализован уже к середине осени.

"Мы над этим тщательно работаем, но это трудная задача, которую мы обязательно сделаем. Я надеюсь еще до середины осени сделать так, чтобы у нас была в городе дифференцированная воздушная тревога. И тогда мы будем понимать, куда это летит — на Харьков или в область", — сказал Терехов.

Глава города добавил, что в таких условиях люди будут совсем иначе реагировать на воздушные тревоги. Кроме того, это облегчит условия для бизнеса.

Напомним, что из-за близости к границе с РФ регион регулярно подвергается враждебным обстрелам. Воздушные тревоги в Харьковской области объявляются часто и порой могут длиться очень долго. Недавно в Харькове зафиксировали самую длинную тревогу за время полномасштабного вторжения РФ. Опасность продолжалась 1 день и 14 часов.

Идея по разделению сигналов воздушной тревоги в регионе возникла еще зимой. В январе 2024 г. во время внеочередной сессии харьковского горсовета утвердили Программу реагирования на чрезвычайные ситуации города на 2024-2027 гг. Она охватила в частности разработку дифференцированной системы оповещения об угрозе вражеских атак.

Ранее "Телеграф" сообщил, что россияне готовятся к новому наступлению в Харьковской области.