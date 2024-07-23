У Харкові з осені повітряна тривога може зазвучати за новими правилами: вже відомі деталі

Зміни запровадять все цієї осені

З осені повітряна тривога у Харкові може зазвучати за новими правилами. Сигнал про небезпеку у місті хочуть відокремити від сигнала в області.

Наразі ведеться робота над тим, щоб диференціювати повітряні тривоги й розпізнавати цілі, які летять до Харкова, і які летять на Харківську область. Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів мер міста Ігор Терехов.

Він зауважив, що цей план можуть реалізувати вже до середини осені.

"Ми над цим ретельно працюємо, але це важке завдання, яке ми обов'язково зробимо. Я маю надію ще до середини осені зробити так, щоб у нас була в місті диференційована повітряна тривога. І тоді ми будемо розуміти, куди це летить — до Харкова чи до області", — сказав Терехов.

Очільник міста додав, що в таких умовах люди будуть зовсім інакше реагувати на повітряні тривоги. Крім того, це полегшить умови роботи для бізнесу.

Нагадаємо, що через близькість до кордону з РФ регіон регулярно потерпає від ворожих обстрілів. Повітряні тривоги на Харківщині оголошуються часто і деколи можуть тривати дуже довго. Нещодавно, в Харкові зафіксували найдовшу тривогу за час повномасштабного вторгнення РФ. Небезпека тривала 1 добу та 14 годин.

Ідея з розділенням сигналів повітряної тривоги в регіоні виникла ще взимку. У січні 2024 року під час позачергової сесії харківської міськради затвердили Програму реагування на надзвичайні ситуації міста на 2024-2027 рр. Вона охопила зокрема розробку диференційованої системи оповіщення про загрозу ворожих атак.

Раніше "Телеграф" повідомив, що росіяни готуються до нового наступу на Харківщині.