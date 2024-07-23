Болгария может передать Украине "избыточные боеприпасы": в Софии назвали условие

Если союзники компенсируют поставки, Болгария готова предоставить излишки Украине

Аудит складов болгарского Министерства обороны выявил некоторое количество боеприпасов, которые были признаны ненужными и избыточными. Украина может получить это имущество от Болгарии, но только если союзные страны компенсируют Болгарии переданное.

Об этом заявил исполняющий обязанности министра обороны Болгарии Атанас Запрянов, пишет болгарское издание БНР. Речь идет как об артиллерийских снарядах, так и о других боеприпасах, а также о военном оборудовании.

"Из этого имущества – часть боеприпасов определенных типов – может быть предоставлена Украине. Этот пакет также будет связан с соглашением со страной-союзником о компенсации, подобно предыдущему пакету, который мы отправили", – сказал Запрянов.

Министр отметил, что первоначально решение о передаче должно принять правительство Болгарии. Затем можно будет согласовать его с Украиной и союзниками, после чего начнутся поставки. Со своей стороны Болгария обеспечит необходимую логистику для оказания помощи.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что ЕС обещал передать Украине миллион артснарядов к началу весны 2024 года, но позже выяснилось, что от обещанного количества будет поставлено лишь чуть более половины. Тогда некоторые страны, включая Чехию, предложили закупить снаряды за пределами ЕС. По состоянию на 28 мая стало известно, что инициатива чешского президента Петра Павла по закупке снарядов собрала уже 1,6 миллиарда евро.

Из-за большого спроса на боеприпасы в мире сложилась довольно странная ситуация: союзники Украины вынуждены покупать боеприпасы там, где это делают российские террористы. Более того, российский режим часто опережает западные страны в приобретении боеприпасов, поскольку малейшая задержка платежей может привести к тому, что снаряды пойдут россиянам, а не украинцам.