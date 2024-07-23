Болгарія може передати Україні "надлишкові боєприпаси": в Софії назвали умову

Якщо союзники компенсують постачання, Болгарія готова надати надлишки Україні

Аудит складів болгарського Міністерства оборони виявив деяку кількість боєприпасів, які було визнано непотрібними та надлишковими. Україна може отримати це майно від Болгарії, але тільки якщо союзні країни компенсують Болгарії передане.

Про це заявив виконуючий обов'язки міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов, пише болгарське видання БНР. Мова йде як про артилерійські снаряди, так і про інші боєприпаси, а також про військове обладнання.

"З цього майна – частина боєприпасів певних типів – може бути надана Україні. Цей пакет також буде пов'язаний з угодою з країною-союзником про компенсацію, подібно до попереднього пакета, який ми відправили", – сказав Запрянов.

Міністр відзначив, що спочатку рішення щодо передачі повинен ухвалити уряд Болгарії. Потім можна буде узгодити його з Україною та союзниками, після чого почнуться постачання. Зі свого боку, Болгарія забезпечить необхідну логістику для надання допомоги.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що ЄС обіцяв передати Україні мільйон артснарядів на початок весни 2024 року, але пізніше з’ясувалося, що від обіцяної кількості буде поставлено лише трохи більш ніж половина. Тоді деякі країни, включно з Чехією, запропонували закупити снаряди за межами ЄС. Станом на 28 травня стало відомо, що ініціатива чеського президента Петра Павла із закупівлі снарядів зібрала вже 1,6 мільярда євро.

Через великий попит на боєприпаси у світі склалася доволі дивна ситуація: союзники України змушені купувати боєприпаси там, де це роблять російські терористи. Щобільше, російський режим часто випереджає західні країни у придбанні боєприпасів, оскільки найменша затримка платежів може призвести до того, що снаряди підуть росіянам, а не українцям.