На это тратят миллиарды: логотерапевт рассказал, как россияне морально уничтожают Украину

Если оккупанты не смогут уничтожить украинцев физически, то они попытаются сделать это психологически

Задача России в войне заключается к тому, чтобы убить максимальное количество украинцев. И тех, до кого она не может дотянуться физически, она попытается уничтожить ментально.

Об этом рассказал доктор философии, представитель 3-й Венской школы психотерапии Серго Логос в интервью "Телеграфу": Как пережить войну и смерть близких, но не убить себя изнутри: интервью с первым в Украине логотерапевтом.

По его словам, украинские защитники делают все, чтобы предотвратить физическую смерть сограждан от рук российских оккупантов, поэтому они ищут другие подходы.

"На что выделяют миллиарды? На пропаганду, которая работает, как автомат Калашникова — четко в голову. Если враг не может уничтожить физически, то он будет пытаться отобрать вашу психическую, ментальную жизнь. Отсюда ИПСО, обстрелы, похищение детей", — отметил специалист.

Логос добавил, что дети являются сильным триггером для всех людей, а потому россияне используют их убийства, чтобы отобрать у людей настоящее, заставить потерять ценности и перестать жить психологически.

Поэтому, говорит он, каждый украинец не должен позволять россиянам обесценивать свою жизнь и не дать им уничтожить себя ментально.

"Если вы чувствуете, что теряете смысл настоящего, вам нужно возвращаться к любимым делам любыми способами и возможностями", — добавил логотерапевт.

Как сообщалось ранее, медик-стрелок Александр "Артист" Роменский ранее рассказывал "Телеграфу" о том, как украинцам надо относиться к людям с посттравматическим расстройством.