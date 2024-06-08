"Почему отпустила мужа на войну?" и другие токсичные вопросы: капелланка рассказала, как украинкам реагировать

Нельзя позволять токсичным людям портить морально-психологическое состояние, советует капеллан

Часто жены или родственники военнослужащих сталкиваются с таким явлением, как "положительный абьюз". Также нередко им задают вопросы по типу: "А почему ты отпустила мужа на войну?" или "Почему он не демобилизуется?", и они не знают, что отвечать.

Военный капеллан Елена Легенчук рассказала "Телеграф", как правильно реагировать на такие вещи в материале "Когда близкие вернутся с фронта — будет еще одна "война".

Капеллан объяснила, что подобного рода слова и общение в таком ключе является абьюзом и с такими людьми лучше прекратить отношения.

"Это положительный абьюз, то есть общение, которое наносит физический, моральный и психологический вред, прикрытое вроде бы благими намерениями. Советую просто вычеркивать таких людей из жизни, чтобы они ее не портили. Я, например, заблокировала в телефоне некоторых из своих родственников, поскольку они деструктивны", — говорит она.

Также Елена Легенчук советует относиться к людям, которые раздражают, как к больным или маленьким — снисходительно.

"Сказал что-то такой человек, и сказал, это не важно для вас, и тогда это не травмирует. У меня, кстати, есть клиентка, молодая девушка, у которой токсичная мама. Иногда, чтобы любить маму, нужно, чтобы она была на определенном расстоянии", — резюмировала военный капеллан.

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