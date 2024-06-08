"Чому відпустила чоловіка на війну?" та інші токсичні питання: капеланка розповіла, як українкам реагувати

Не можна дозволяти токсичним людям псувати морально-психологічний стан, радить капеланка

Часто дружини чи родичі військовослужбовців стикаються з таким явищем, як "позитивний аб’юз". Також нерідко їм ставлять питання на кшталт: "А чому ти відпустила чоловіка на війну?" або "Чому він не демобілізується?", і вони не знають, що відповідати.

Військова капеланка Олена Легенчук розповіла "Телеграфу", як правильно реагувати на такі речі у матеріалі "Коли близькі повернуться з фронту – буде ще одна "війна".

Капеланка пояснила, що подібні слова та спілкування в такому ключі є аб’юзом і з такими людьми краще припинити стосунки.

"Це позитивний аб’юз, тобто спілкування, яке завдає фізичної, моральної та психологічної шкоди, прикрите начебто добрими намірами. Раджу просто викреслювати таких людей із життя, щоб вони його не псували. Я, наприклад, заблокувала в телефоні деяких зі своїх родичів, оскільки вони деструктивні", — каже вона.

Також Олена Легенчук радить ставитися до людей, які дратують як до хворих чи маленьких — поблажливо.

"Сказала щось така людина, і сказала, це не важливо для вас, і тоді це не травмує. У мене, до речі, є клієнтка, молода дівчина, яка має токсичну маму. Іноді, щоб любити маму, потрібно, щоб вона була на певній відстані", — резюмувала військова капеланка.

Також "Телеграф" розповідав, як психологи радять переживати горе від наслідків війни. Українцям пояснили, що відбувається з їхньою психікою зараз, і що відбуватиметься після війни.