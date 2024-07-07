На це витрачають мільярди: логотерапевт розповів, як росіяни морально знищують Україну

Якщо окупанти не зможуть знищити українців фізично, вони спробують зробити це психологічно

Завдання Росії у війні полягає в тому, щоб убити максимальну кількість українців. І тих, до кого вона не може дістатись фізично, вона намагатиметься знищити ментально.

Про це розповів доктор філософії, представник 3-ї Віденської школи психотерапії Серго Логос в інтерв'ю "Телеграфу": Як пережити війну і смерть близьких, але не вбити себе зсередини: інтерв’ю з першим в Україні логотерапевтом.

За його словами, українські захисники роблять все, щоб запобігти фізичній смерті співгромадян від рук російських окупантів, тому вони шукають інші підходи.

"На що виділяють мільярди? На пропаганду, яка працює як автомат Калашникова — чітко в голову. Якщо ворог не може знищити фізично, то він намагатиметься відібрати ваше психічне, ментальне життя. Звідси ІПСО, обстріли, викрадення дітей", — зазначив фахівець.

Логос додав, що діти є сильним тригером для всіх людей, а тому росіяни використовують їхні вбивства, щоб відібрати у людей сьогодення, змусити втратити цінності та перестати жити психологічно.

Тому, каже він, кожен українець не повинен дозволяти росіянам знецінювати своє життя та не дати їм знищити себе ментально.

"Якщо ви відчуваєте, що втрачаєте сенс сьогодення, вам потрібно повертатися до улюблених справ будь-якими способами та можливостями", — додав логотерапевт.

Як повідомлялося раніше, медик-стрілець Олександр "Артист" Роменський раніше розповідав "Телеграфу" про те, як українцям треба ставитися до людей із посттравматичним розладом.