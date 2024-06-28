Последствия визита Путина в КНДР: на передовой "засветилась" помощь от Ким Чен Ына

Советские пушки "заправляют" северокорейскими снарядами

После визита российского диктатора Владимира Путина к своему коллеге — северокорейскому диктатору Ким Чен Ыну, появилась информация о возможности появления в Украине инженерных подразделений войск КНДР. В то же время, Северная Корея уже помогает оккупантам артиллерийским вооружением.

Фото со снарядами ОФ-482М для пушки М-46 130-мм опубликовал военный обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко. По его словам, ранее к этим орудиям были верифицированы только иранские снаряды.

Как подчеркивает эксперт, М-46 производились с 1948 года и имели высокую дальность стрельбы, в зависимости от типа боеприпаса. В русской номенклатуре боеприпасов более дальнобойными были 53-ВОФ-482В и 3ВОФ43 с дальностью выстрела 27,5 км.

"Не так давно Россия начала снимать с хранения М-46, чтобы достичь с помощью буксируемой артиллерии паритета с украинскими арт-системами, передающимися международными партнерами. Отмечу, что КНДР на вооружении имеет несколько сотен арт-систем калибра 130-мм, в том числе и пушки М-46", — написал эксперт.

В начале 2024 года появлялась информация о том, что РФ снимает с хранения свои М-46, которых у нее насчитывается около 350 единиц. При этом возникала проблема со снарядами, ведь в самой России их давно не производят. Однако подобные боеприпасы производятся в КНДР, Иране и Китае, также имеющему собственную копию М-46 под названием "Тип 59". При этом активно-реактивные снаряды, производимые Ираном и Китаем, могут стрелять на дальность до 35,5 км.

В целом М-46 превышает дальность выстрела основного орудия РФ, представленного 152-мм гаубицей "Мста-Б" — 27 и 24,5 км соответственно. Правда при этом М-46 на 700 кг тяжелее современной пушки РФ и потому менее маневрова.

Однако в умелых руках М-46 способна вести эффективный огонь, что доказывает часть ВСУ, использующая эту гаубицу, переданную Финляндией.