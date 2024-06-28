Наслідки візиту Путіна до КНДР: на передовій "засвітилася" допомога від Кім Чен Ина

Радянські гармати "заправляють" північнокорейськими снарядами

Після візиту російського диктатора Володимира Путіна до свого колеги — північнокорейського диктатора Кім Чен Ина, з'явилася інформація про можливість появи в Україні інженерних підрозділів військ КНДР. Водночас Північна Корея вже допомагає окупантам артилерійським озброєнням.

Фото зі снарядами ОФ-482М для гармати М-46 130-мм опублікував військовий оглядач групи "Інформаційний опір" Олександр Коваленко. За його словами, раніше до цих знарядь були верифіковані тільки іранські снаряди.

Як підкреслює експерт, М-46 виготовлялися з 1948 року і мали високу дальність стріляння, залежно від типу боєприпасу. У радянській номенклатурі боєприпасів найбільш далекобійними були 53-ВОФ-482В та 3ВОФ43 з дальністю пострілу 27,5 км.

"Не так давно Росія почала знімати зі зберігання М-46, аби досягти за допомогою буксованої артилерії паритету з українськими арт-системами, що передаються міжнародними партнерами. Зазначу, що КНДР на озброєнні має кілька сотень артсистем калібру 130-мм, у тому числі й гармати М-46", — написав експерт.

На початку 2024 з'являлася інформація про те, що РФ знімає зі зберігання свої М-46, яких у неї налічується близько 350 одиниць. При цьому виникала проблема зі снарядами, адже в самій Росії їх давно не виробляють. Однак подібні боєприпаси виробляються в КНДР, Ірані та Китаї, який також має власну копію М-46 під назвою "Тип 59". При цьому активно-реактивні снаряди, які виробляють Іран та Китай, можуть стріляти на дальність до 35,5 км.

Загалом наразі М-46 перевищує дальності пострілу основного знаряддя РФ, представленого 152-мм гаубицею "Мста-Б" — 27 і 24,5 км відповідно. Правда при цьому М-46 на 700 кг важче сучаснішої гармати РФ і тому менш маневрова.

Проте в умілих руках М-46 здатна вести ефективний вогонь, що доводить частина ЗСУ, яка використовує цю гаубицю, передану Фінляндією.