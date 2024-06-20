В Украине объявили масштабную воздушную тревогу: "покраснели" все области

Аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области

В четверг, 20 июня, в 13.48 по всей территории Украины была объявлена воздушная тревога. Россияне подняли в небо истребитель МиГ-31К.

"Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Саваслейка", — говорится в сообщении Воздушных сил Украины.

По данным мониторингов, истребитель, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал". Все области Украины находятся под угрозой.

Отметим, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием " Несгибаемая" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может ".

Ранее "Телеграф" писал, что в четверг, 20 июня, российские войска обстреляли Украину "шахедами", а также ракетами воздушного и наземного базирования. В результате атаки дронами в некоторых регионах пострадала критическая инфраструктура.