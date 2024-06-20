В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу: "почервоніли" всі області

Аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області

У четвер, 20 червня, о 13:48 по всій території України була оголошена повітряна тривога. Росіяни підняли у повітря винищувач МіГ-31К.

"Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні Повітряних сил України.

За даними моніторінгів, винищувач, який є носієм гіперзвукових ракет "Кинджал". Всі області України під загрозою.

Зазначимо, аеродром "Саваслейка" розташований поблизу села з аналогічною назвою у Кулібакському районі Нижньогородської області. До кордону України — близько 700 км. На аеродромі з кінця 2021 року базується сформований того ж року полк літаків МіГ-31К, озброєних балістичними ракетами Х-47М2 "Кинджал". Ці гіперзвукові ракети є дуже складними цілями для систем ППО через високу швидкість польоту (12350 км/год).

Чим відома хвалена російська ракета "Кинджал" ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа" під назвою "Незбивна" гіперзвукова ракета "Кинджал": чому про неї багато говорять і що вона може".

Раніше "Телеграф" писав, що у четвер, 20 червня, російські війська обстріляли Україну "шахедами", а також ракетами повітряного та наземного базування. Внаслідок атаки дронами, у деяких регіонах постраждала критична інфраструктура.