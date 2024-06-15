По всей Украине была объявлена воздушная тревога: что происходило

Украинцев призывали находиться в безопасных местах

В 9:23 в субботу, 15 июня, по всей территории Украины объявляли воздушную тревогу. Причина в том, что россияне подняли в воздух истребитель МиГ-31К. В 9:39 дали отбой воздушной тревоги.

"Вся Украина — ракетная опасность! Зафиксирован взлет МиГ-31К ", — предупредили в Воздушных силах Украины.

По данным мониторингов, истребитель, являющийся носителем гиперзвуковых ракет "Кинжал", взлетел с аэродрома Саваслейка. Все области Украины находились под угрозой.

Напомним, аэродром "Саваслейка" расположен вблизи села с аналогичным названием в Кулибакском районе Нижегородской области. До границы Украины – около 700 км. На аэродроме с конца 2021 года базируется сформированный в том же году полк самолетов МиГ-31К, вооруженных баллистическими ракетами Х-47М2 "Кинжал". Эти гиперзвуковые ракеты являются очень сложными целями для систем ПВО из-за высокой скорости полета (12350 км/ч).

Для справки: ракеты "Кинжал" являются опасным оружием, ведь двигаются с гиперзвуковой скоростью, которая больше скорости звука в 10 раз, и еще легко маневрируют в воздухе. Подробнее о том, чем известна хваленая российская ракета "Кинжал" вы можете прочитать в материале "Телеграфа" под названием "Несбиваемая" гиперзвуковая ракета "Кинжал": почему о ней много говорят и что она может".

Напомним, утром 14 июня РФ атаковала Украину ракетами и дронами. Главной целью оккупантов был город Староконстантинов.