По всей Украине объявлялась воздушная тревога: что известно (обновлено)

По Украине распространялась масштабная воздушная тревога. Угроза была из-за взлета вражеского борта МиГ-31К.

Об этом информируют Воздушные Силы ВСУ. До отбоя воздушной тревоги нужно было находиться в укрытиях.

"Внимание! Ракетная опасность по всей территории Украины! Взлет МиГ-31К с аэродрома Ахтубинск (Астраханская область). Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги!" – говорится в сообщении.

13:41 — по всей Украине прозвучал сигнал отбоя воздушной тревоги.

13:37 – вражеский МиГ-31К пошел на посадку, пишут мониторы.

13:30 — цель прекратила своє существование, по данным мониторинговых чатов.

13:26 — мониторинговые чаты пишут о ракете в направлении Днепра.

13:23 — по всей территории Украины прозвучала сирена.

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Отметим, что МиГ-31К является носителем гиперзвуковых аэробалистических ракет "Кинжал" и ракет Х-47 "Кинжал".

Ранее "Телеграф" писал, что в среду днем, 5 июня, в Киеве раздалось несколько взрывов. Воздушная тревога в столице при этом не объявлялась.