По всій Україні знову оголошено повітряну тривогу: що відомо (оновлено)

Українців на час небезпеки просять перебувати в укриттях

Україною вдруге за день поширилась масштабна повітряна тривога. Цього разу загроза, як і минулого, через зліт ворожого борту МіГ-31К.

Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. До відбою повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях.

"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.

15:49 — ворожий борт йде на посадку, пишуть моніторингові чати.

15:37 — повітряна тривога оголошена по всій Україні.

13:41 — по всій Україні пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.

13:37 — ворожий МіГ-31К пішов на посадку, пишуть монітори.

13:30 — ціль припинила своє існування, за даними моніторингових чатів

13:26 — моніторингові чати пишуть про ракету у напрямку Дніпра.

13:23 — по всій території України пролунала сирена.

Зауважимо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" та ракет Х-47 "Кинджал".

Раніше "Телеграф" писав, що у середу вдень, 5 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Повітряну тривогу у столиці при цьому не оголошували.