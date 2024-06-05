По всій Україні знову оголошено повітряну тривогу: що відомо (оновлено)
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Українців на час небезпеки просять перебувати в укриттях
Україною вдруге за день поширилась масштабна повітряна тривога. Цього разу загроза, як і минулого, через зліт ворожого борту МіГ-31К.
Про це інформують Повітряні Сили ЗСУ. До відбою повітряної тривоги потрібно перебувати в укриттях.
"Увага! Ракетна небезпека по всій території України! Зліт МіГ-31К з аеродрому Ахтубінськ (Астраханська область). Не ігноруйте сигнал повітряної тривоги!" — йдеться у повідомленні.
15:49 — ворожий борт йде на посадку, пишуть моніторингові чати.
15:37 — повітряна тривога оголошена по всій Україні.
13:41 — по всій Україні пролунав сигнал відбою повітряної тривоги.
13:37 — ворожий МіГ-31К пішов на посадку, пишуть монітори.
13:30 — ціль припинила своє існування, за даними моніторингових чатів
13:26 — моніторингові чати пишуть про ракету у напрямку Дніпра.
13:23 — по всій території України пролунала сирена.
Зауважимо, що МіГ-31К є носієм гіперзвукових аеробалістичних ракет "Кинджал" та ракет Х-47 "Кинджал".
Раніше "Телеграф" писав, що у середу вдень, 5 червня, у Києві пролунало кілька вибухів. Повітряну тривогу у столиці при цьому не оголошували.