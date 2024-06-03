Боевой офицер с большим опытом: как вчерашний студент стал добровольцем и командиром взвода

Недавно юноша прошел обучение в Германии

Украинские герои защищают государство от нашествия оккупантов. С началом полномасштабного вторжения в ряды защитников Украины присоединились многие добровольцы. Среди них Даниил с позывным Лонжероном. Гражданский, ставший нацгвардейцем, прошел Балаклею, Купянск, Клищиевку и Кременную.

Сейчас молодому человеку – 24 года. Он старший лейтенант и командует взводом одного из боевых батальонов 5-й Слобожанской бригады. Даниил рассказывает, что 24 февраля 2022 года встретил в общежитии и "не имел каких-либо точных планов, единственным намерением было стать к оружию". Парень являлся студентом Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, работал секретарем в суде. Уже магистр права и боевой офицер с немалым опытом. Отец Даниила тоже воюет. Мужчина с 2014 года защищает Украину.

Свой позывной Даниил получил во время обустройства позиции под Балаклеей — позывной отметил, что парень быстро копает и мощный "крепкий, как лонжерон!", так и родился позывной. После этого последовало немало боев — Купянск, Клещиевка, в Кременной две ротации. "Лонжерон" вспоминает прошлогодние бои в Серебрянском лесничестве: "Мы оказались в ситуации, когда враг на 9 часов, 12 и 3 часа. Нас крыли минами и еще чем-то, но мы хорошо подготовились. Уже все к тому времени усвоили простую мудрость – "глубже копаешь – дольше живешь". Мы были зарыты достаточно глубоко, чтобы уверенно чувствовать себя. Поэтому мы остались в живых. Я принял решение держаться, и мы держались 8 часов. Все это время шло сражение, мне пришлось контролировать секторы огня, поднос боекомплекта, связь. Мы все вместе с побратимами выдержали, устояли. Позицию нашу не отдали и больше — все мои ребята были живы!"

Даниил уже командует взводом одного из боевых батальонов 5 Слобожанской бригады

В НГУ рассказывают, что именно за этот бой Даниил получил орден "За мужество" III степени. Сейчас после учебы в Германии, "Лонжерон" с бойцами снова на боевом дежурстве. Офицер рассказал, что в украинском войске больше полагаются на людей, чем на технику, как в войсках НАТО: "Пехота – это наше все! Мы собой держим линию. Люди у нас — самый главный ресурс. Мы должны в первую очередь рассчитывать на побратимов, они — наша опора."

Продолжать военную карьеру после войны Даниил не планирует. Хочет вернуться в гражданскую жизнь.

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