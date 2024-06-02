Мог не идти воевать, но встал на защиту Украины с первых дней большой войны: на фронте погиб журналист Александр Петраковский

Дома у мужчины осталась супруга, двое детей и отец

Сотрудник редакции "Українські Новини", командир механизированной роты, младший лейтенант ВСУ Александр Петраковский во время боевых столкновений под Часовым Яром в Донецкой области не вернулся с боевого задания. Трагедия произошла в результате того, что в блиндаж прилетела мина.

Свой последний бой Александр прошел во главе группы. Информацию об этом сообщили сослуживцы и родные Александра, пишет издание "Українські Новини".

"Позицию заняли быстро. К сожалению, ненадолго… В блиндаж прилетела мина. Больше из него никто не вышел. Искали раненых коптером. Наши дважды ходили забирать тела, но безуспешно. Позиция сейчас под врагом", — сообщили боевые побратимы нашего коллеги.

Официально военный считался пропавшим без вести при особых обстоятельствах.

"Известить родных … о том, что командир механизированной роты воинской части А42 … , младший лейтенант Петраковский Александр Викторович, 1977 г.р., верный военной присяге, проявив стойкость и мужество во время боевого столкновения с врагом вблизи г.Часов Яр Бахмутского района Донецкой области 30.05.2024 года, без вести пропал при особых обстоятельствах при исполнении военных обязанностей", — говорится в извещении командования воинской части родным воина.

В издании подчеркнули, что Александр имел законную причину не воевать, но уже с первых дней он пошел в ТРО защищать родной Ирпень. После освобождения города был награжден знаком отличия "За награды перед огородом Ирпень", позже — орденом "За мужество" III степени. За два года войны прошел путь от старшего сержанта к младшему лейтенанту ВСУ. Более года руководил механизированной ротой.

Дома у воина остались жена Людмила, двое детей и отец.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что 2 июня в Киеве простились с парамедикиней "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, которая погибла на Харьковском направлении.