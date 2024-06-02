Міг не йти воювати, але став на захист України з перших днів великої війни: на фронті загинув журналіст Олександр Петраковський

Вдома у чоловіка залишилася дружина, двоє дітей та батько

Співробітник редакції "Українські Новини", командир механізованої роти, молодший лейтенант ЗСУ Олександр Петраковський під час бойових зіткнень під Часовим Яром на Донеччині не повернувся з бойового завдання. Трагедія сталася внаслідок того, що до бліндажу прилетіла міна.

Свій останній бій Олександр пройшов на чолі групи. Інформацію про це повідомили товариші по службі та рідні Олександра, пише видання "Українські Новини".

"Позицію зайняли швидко. На жаль, ненадовго… В бліндаж прилетіла міна. Більше з нього ніхто не вийшов. Шукали поранених коптером. Наші двічі ходили забирати тіла, але безуспішно. Позиція нині під ворогом", — повідомили бойові побратими нашого колеги", — повідомили бойові побратими нашого колеги.

Офіційно військовий вважався зниклим безвісти за особливих обставин.

"Сповістити рідних … про те, що командир механізованої роти військової частини А42.. , молодший лейтенант Петраковський Олександр Вікторович, 1977 р.н., вірний військовій присязі, виявивши стійкість і мужність під час бойового зіткнення із ворогом поблизу м.Часів Яр Бахмутського району Донецької області 30.05.2024 року, безвісті зник за особливих обставин під час виконання військових обов’язків", — йдеться в сповіщенні командування військової частини рідним воїна.

У виданні наголосили, що Олександр мав законну причину не воювати, але вже з перших днів він пішов у ТРО захищати рідний Ірпінь. Після звільнення міста був нагороджений відзнакою "За нагороди перед городом Ірпінь", пізніше — орденом "За мужність" ІІІ ступеня. За два роки війни пройшов шлях від старшого сержанта до молодшого лейтенанта ЗСУ. Понад рік керував механізованою ротою.

Вдома у воїна залишилися дружина Людмила, двоє дітей та батько.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 2 червня у Києві попрощалися з парамедикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка загинула на Харківському напрямку.