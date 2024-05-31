Был в одной машине с "Чекой": основатель известного благотворительного фонда серьезно ранен на фронте

Иван получил ранение ног

В одной машине с боевым медиком "Госпитальеров" Ириной "Чекой" Цыбух, которая трагически погибла во время ротации, находился еще один известный медик — Иван Николенко. Он получил серьезные ранения и нуждается в помощи.

Об этом сообщила украинский инструктор по тактической медицине Мария Назарова. По её информации, у Ивана раздроблены стопы. В настоящий момент ему собирают деньги на лечение.

Назарова рассказала, что Николенко является опытным медиком, инструктором, а также основателем тренингово центра "Солом'янські котики".

Подробнее об Иване Николенко

Инструктор по тактической медицине БФ "Соломенские котики". Благотворители бесплатно учат бойцов навыкам тактической медицины и предоставляют прошедшим курсы специальные аптечки. Для этого "котики" самостоятельно закупают необходимые материалы. Еще одно направление, по которому действуют "Соломенские котики", – это гуманитарное разминирование.

Сам Николенко не имел медицинского образования, но в 2015 году попал в Красный Крест волонтером, и еще тогда начал обучать людей гражданской медицинской помощи. С началом полномасштабного вторжения он с коллегами уехал уже учить только военных.

Напомним, трагедия с украинскими медиками случилась 29 мая. Их экипаж был подбит во время ротации на Харьковском направлении. Подробнее об Ирине Цыбух, которая погибла во время этого удара вы можете прочитать, перейдя по ссылке в первом абзаце новости.

Ранее "Телеграф" писал, что в боях погиб украинский пилот, замкомандира эскадрильи Денис Василию.