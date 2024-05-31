Був в одній машині з "Чекою": засновника відомого благодійного фонду серйозно поранено на фронті

Іван отримав поранення ніг

В одній машині з бойовою медикинею "Госпітальєрів" Іриною "Чекою" Цибух, яка трагічно загинула під час ротації, був ще один відомий медик — Іван Ніколенко. Він отримав серйозні поранення і потребує допомоги.

Про це повідомила українська інструкторка з тактичної медицини Марія Назарова. За її інформацією, у Івана роздроблені стопи. Наразі йому збирають гроші на лікування.

Назарова розповіла, що Ніколенко є досвідченим медиком, інструктором, а також засновником тренінгового центру "Солом’янські котики".

Детальніше про Івана Ніколенка

Інструктор із тактичної медицини БФ "Солом’янські котики". Благодійники безкоштовно навчають бійців навичкам тактичної медицини та надають учням, що пройшли курси, спеціальні аптечки. Для цього "котики" самостійно купують необхідні матеріали. Ще один напрямок, в якому діють "Солом’янські котики", – це гуманітарне розмінування.

Сам Ніколенко не мав медичної освіти, але у 2015 році потрапив до Червоного Хреста волонтером, і ще тоді почав навчати людей цивільній медичній допомозі. З початком повномасштабного вторгнення він із колегами поїхав уже навчати лише військових.

Нагадаємо, трагедія з українськими медиками сталася 29 травня. Їхній екіпаж був підбитий під час ротації на Харківському напрямку. Детальніше про Ірину Цибух, яка загинула під час цього удару, ви можете прочитати, перейшовши за посиланням у першому абзаці новини.

Раніше "Телеграф" писав, що у боях загинув український пілот, замкомандира ескадрильї Денис Василію.