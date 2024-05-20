ВСУ затрофеили "хитрый" российский гранатомет "Крюк" – чем он опасен

Гранатомет имеет хитрую конструкцию и принцип работы

Среди большого количества различных гранатометов, применяемых российскими оккупантами против ВСУ, выделяется новейший РПГ-30 "Крюк". Принятый на вооружение в 2012-м году он имеет очень "хитрую" систему применения. Однако сам РПГ попадает в качестве трофея в ВСУ, а Украина имеет свою систему противодействия этому гранатомету.

Об этом пишет военный эксперт Андрей Харук, подчеркивая, что недавно "Крюк" попал в руки бойцов Третьей отдельной штурмовой бригады ВСУ.

Так, "Крюк" является практически единственным собственно российским гранатометом, все остальные образцы вроде РПГ-7, РПГ-18, РПГ-26 и другие созданы еще при СССР или на его идеях. При этом РПГ-30 имеет собственную оригинальную конструкцию – в нем вместо одной трубы – две, в которых находятся 105-мм реактивная граната и ее имитация.

Принцип стрельбы "Крюка" заключается в том, что имитационный заряд вылетает из пусковой трубы гранатомета чуть раньше и именно против него срабатывает активная защита танка. Последняя часто представляет из себя сочетание РЛС и маленьких осколочных зарядов, которые "выстреливаются" навстречу гранате и своим взрывом должны ее уничтожить или хотя бы повредить. Таким образом танк должен оставаться невредимым.

Трофейный РПГ-30

Принцип стрельбы РПГ-30 предполагает, что активная защита танка уничтожит имитацию гранаты и не успеет "перезарядиться" для атаки настоящего боеприпаса, на что требуется от 0,2 до 0,4 секунды.

Однако Украина имеет собственный комплекс активной защиты (КАЗ) "Заслон", который "перезаряжается" всего за 0,001 секунды. В результате, как подчеркивает Андрей Харук, "Крюк" будет неэффективен против украинских танков. Кроме того, сам РПГ тяжелый – весит 10 кг, а для эффективного выстрела надо подойти минимум на 200 метров.

Тем временем шведские гранатометы "Карл Густав", принятые на вооружение еще в 1948-м году, в руках ВСУ успешно уничтожают новейшие российские танки.