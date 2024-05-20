ЗСУ затрофеїли "хитрий" російський гранатомет "Крюк" – чим він небезпечний

Гранатомет має хитру конструкцію та принцип роботи

Серед великої кількості різних гранатометів, які застосовують російські окупанти проти ЗСУ, виділяється новітній РПГ-30 "Крюк". Прийнятий на озброєння у 2012 році він має дуже "хитру" систему застосування. Проте сам РПГ потрапляє як трофей у ЗСУ, а Україна має свою систему протидії цьому гранатомету.

Про це пише військовий експерт Андрій Харук, наголошуючи, що нещодавно "Крюк" потрапив до рук бійців Третьої окремої штурмової бригади ЗСУ.

Так, "Крюк" є практично єдиним власне російським гранатометом, решта всіх зразків на кшталт РПГ-7, РПГ-18, РПГ-26 та інші створені ще за СРСР або на його ідеях. При цьому РПГ-30 має власну оригінальну конструкцію – в ньому замість однієї труби – дві, в яких знаходяться 105 мм реактивна граната та її імітація.

Принцип стрілянини "Крюка" полягає в тому, що імітаційний заряд вилітає з пускової труби гранатомета трохи раніше і саме проти нього спрацьовує активний захист танка. Остання часто є поєднанням РЛС і маленьких осколкових зарядів, які "вистрілюються" назустріч гранаті і своїм вибухом повинні її знищити або хоча б пошкодити. Таким чином, танк повинен залишатися неушкодженим.

Трофейний РПГ-30

Принцип стрілянини РПГ-30 передбачає, що активний захист танка знищить імітацію гранати і не встигне "перезарядитися" для атаки справжнього боєприпасу, на що потрібно від 0,2 до 0,4 секунд.

Однак Україна має власний комплекс активного захисту (КАЗ) "Заслон", який "перезаряджається" лише за 0,001 секунди. В результаті, як наголошує Андрій Харук, "Крюк" буде неефективним проти українських танків. Крім того, сам РПГ важкий – важить 10 кг, а для ефективного пострілу треба підійти щонайменше на 200 метрів.

Тим часом шведські гранатомети "Карл Густав", ухвалені на озброєння ще 1948-го року, в руках ЗСУ успішно знищують новітні російські танки.